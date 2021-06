Matéria publicada em 20 de junho de 2021, 10:01 horas

Piraí – Um homem de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar nesse sábado (19), em Piraí, após ser flagrado com um revólver calibre 38, além de seis munições do mesmo calibre, intactas, durante abordagem no km 249 da Via Dutra, no distrito de Arrozal. A ocorrência foi registrada na 94ª DP.

De acordo com PMs do 10º Batalhão, ele estava dentro de um carro – acompanhado de outro homem de 47 anos – e, ao avistar a viatura, fugiu. A PM informou que o suspeito foi abordado e durante revista, encontrou o revólver debaixo do banco do motorista. Ainda de acordo com os agentes, o suspeito alegou que andava armado devido ameaças que vinha recebendo; mas não deu detalhes sobre o fato.

A dupla foi encaminhada para 94ª DP, onde, no local, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma. Segundo a PM, o outro homem foi ouvido como testemunha e liberado.

Outro caso

Um jovem de 21 anos, foi detido pela Polícia Militar nesse sábado (19) em Barra do Piraí, suspeito de tráfico. Durante a ação, 30 pinos de cocaína foram apreendidos. O caso foi registrado na 88ª DP.

Segundo PMs do 10º Batalhão, todo material foi encontrado na Rua Isac Marcondes Neto, no Parque São Joaquim, após o suspeito ser visto fugindo de abordagem policial. A Polícia Militar informou que o suspeito foi apresentado na delegacia, ouvido e liberado.