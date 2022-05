Homem é preso com arma em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 07:45 horas

Volta Redonda – Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 28º Batalhão da PM, prenderam um homem por porte ilegal de arma. O suspeito foi localizado na segunda-feira (30), numa casa no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, onde foi apreendido um revólver de calibre 38.

Também foi encontrado quatro munições de calibre 38, balança e etiquetas com a inscrição “Para tudo do Castelo”, além de sacos plásticos. O suspeito recebeu “voz de prisão” e foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.