Homem é preso com carro clonado em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 16:44 horas

Valença – Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual prenderam em flagrante, neste sábado (11), um homem com um carro clonado na estrada de Valença, no distrito de Parapeúna, no Bairro Matadouro. O veículo tinha sido roubado em 2016, em Duque de Caxias.

Segundo os agentes, durante patrulha no local, os policiais observaram o veículo parar em uma oficina na margem da rodovia. Ao abordarem o suspeito e realizarem a fiscalização do carro, eles notaram sinais de adulteração. Os policiais levaram o veículo e o homem para a 91ª DP, onde foi confirmado que o carro possuía um registro de roubo e que se tratava de um clone.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito afirmou ter comprado o veículo por R$ 4 mil reais. Ele foi preso em flagrante e o veículo foi levado para o pátio da PCERJ.