Homem é preso com carro roubado na Via Dutra em Piraí - Diário do Vale

Homem é preso com carro roubado na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 09:13 horas

Piraí – Um homem, de 38 anos, foi preso na madrugada deste sábado (7), ao ser flagrado dirigindo um carro roubado, em Piraí. O caso aconteceu no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, onde o veículo foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após ser realizada uma revista, foi constatado que se tratava de um clone. As placas pertencem a veículo licenciado na cidade do Rio de Janeiro, com registro de roubo de dezembro de 2021.

O condutor disse ter comprado o carro de um conhecido há 15 dias, pela metade do valor que consta na tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 94ª DP.