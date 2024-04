Homem é preso com cocaína e maconha em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um homem de 38 anos foi preso com drogas na noite desta terça-feira (9), na Rua Lamartine Felisberto, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até o local após receberem uma denúncia sobre um ponto de tráfico de drogas. Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o suspeito.

Com ele foram apreendidos 65 pinos de cocaína, 59 sacolés de maconha e dois celulares.

O suspeito foi levado junto do material à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.