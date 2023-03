Homem é preso com cocaína e menor é apreendida em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 11:17 horas

PM encontrou 25 embalagens da droga na casa do suspeito

Pinheiral – Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (13), após policiais militares encontrarem 25 embalagens com cocaína dentro do fogão de sua casa, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. Com a namorada do suspeito, de 15 anos, os militares encontraram R$475,00.

Os agentes do 37º BPM foram acionados por volta das 23h30, após receberem informações de populares, que alegavam que o homem, já conhecido pela guarnição, guardava drogas na residência. Segundo os policiais, ao chegarem a casa, o casal estava prestes a deixar o local.

Eles foram conduzidos à 101ª DP, onde a ocorrência foi registrada e segue em andamento.