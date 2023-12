Barra do Piraí – Um homem foi preso com 148 sacolés de cocaína na manhã deste sábado (16), no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

O homem foi abordado por policiais militares que estavam em patrulhamento na região. Os agentes encontraram o material entorpecente dentro da mochila do suspeito.

As drogas e o suspeito foram levados para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.