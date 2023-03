Homem é preso com crack em Itatiaia - Diário do Vale

Homem é preso com crack em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 17:02 horas

Itatiaia – Um homem de 25 anos foi preso por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar nesta segunda-feira (13), na Rua Santo Agostinho, no bairro Vila Maia, em Itatiaia. Com ele foram apreendidas 35 pedras de crack, uma balança de precisão e um celular.

Segundo os policiais, durante patrulha no local, os agentes perceberam o suspeito andando com uma balança de precisão. Ao se aproximarem, notaram o suspeito abandonando o objeto em uma escadaria e continuar andando. Os policiais abordaram o homem e encontraram os entorpecentes.

O material apreendido e o suspeito foram levados para a 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada.