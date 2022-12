Homem é preso com dois simulacros de pistola na Vila - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 08:16 horas

Ele disse aos agentes do Programa Segurança Presente que era segurança do comércio local

Volta Redonda – Um homem que se apresentou como segurança do comércio na Vila Santa Cecília, foi detido nesta sexta-feira (9) por agentes do programa Segurança Presente da Polícia Militar. O homem, de 44 anos, foi localizado na Rua 14, próximo as Casas Bahia, quando os agentes perceberam que ele portava uma bolsa preta atravessada no tórax e com o volume na altura da cintura.

Durante a abordagem e a revista foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, tipo pistola de cor preta. Ele disse aos agentes que estaria fazendo a segurança do comércio local. Logo após fora conduzido a 93ª DP.