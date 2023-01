Homem é preso com drogas em Angra dos Reis - Diário do Vale

Homem é preso com drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 15:47 horas

Suspeito estaria oferecendo drogas para moradores do bairro Banqueta e tentou fugir com a chegada da PM



Foto: Divulgação

Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis prenderam na manhã desta quinta-feira (12), um suspeito de traficar drogas no bairro Banqueta. Ele estaria oferecendo drogas para moradores da localidade e tentou fugir com a chegada da polícia.

Os PMs conseguiram contê-lo e apreenderam uma mochila contendo drogas. O suspeito foi encaminhado para a 166ª DP.