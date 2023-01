Homem é preso com drogas em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 12:04 horas

Um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso, e outros dois conseguiram fugir, no Parque da Cidade, em Barra Mansa, nesta segunda-feira (30). Ele foi flagrado por policiais militares com uma mochila, contendo 183 sacolés de cocaína, 122 pedras de crack, 35 trouxinhas de maconha, R$45,00, um rádio comunicador com uma base e um celular.

Após receberem denúncias que indicavam um ponto de tráfico no bairro Bom Pastor, uma equipe da PM foi à Rua Corina dos Santos, enquanto outra equipe se posicionou no Parque da Cidade, onde os suspeitos foram localizados. Ao perceberem a presença dos policiais, o trio fugiu. No entanto, um deles foi alcançado e abordado.

Em busca pessoal, os policiais localizaram todo o material. Ele foi conduzido à 90ª DP.