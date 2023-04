Homem é preso com drogas em Pinheiral

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 16:44 horas

Pinheiral – Um homem foi preso com 34 trouxinhas de maconha e 25 pinos de cocaína por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na Rua Adelina Barbosa, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. Ação aconteceu neste sábado (22), durante patrulha no local.

Segundo os agentes, a equipe viu o suspeito jogando uma sacola em um telhado ao notar a aproximação dos policiais e tentado fugir em seguida. Ele foi alcançado e capturado pelos policiais.

Ele foi levado junto do material para a 101ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso por tráfico se drogas e resistência à prisão.