Homem é preso com drogas em Piraí - Diário do Vale

Homem é preso com drogas em Piraí

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 19:24 horas

Piraí – Um homem foi preso com certa quantidade de drogas ainda não contabilizada nesta segunda-feira (23) por agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar. Ação aconteceu no distrito Santanésia, em Piraí.

De acordo com agentes, após receberem informações sobre um possível ponto de tráfico, os policiais foram até o local onde se depararam com o suspeito e os entorpecentes. O homem foi preso e levado junto com o material para a 94°DP, onde a ocorrência foi registrada.