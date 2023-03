Homem é preso com drogas em Volta Redonda - Diário do Vale

Homem é preso com drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 18:29 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (8), no Morro da Mineira, na Vila Americana, em Volta Redonda. Com o suspeito foram apreendidos 103 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 38 pedaços de maconha e nove frascos de loló. Próximo ao local onde o homem foi detido, os policiais também encontraram 65 pinos de cocaína e 120 pedras de crack.

Segundo os policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas, os agentes foram até o local onde encontraram o suspeito em uma escadaria. Os policiais conseguiram prender o homem após realizaram um cerco na escadaria, ele carregava uma sacola com as drogas. Próximo ao local, os policiais conseguiram encontrar mais pinos de cocaína e pedras de crack.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.