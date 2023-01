Homem é preso com drogas no bairro Santa Cruz

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 09:35 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso neste final de semana por tráfico de drogas no condomínio Inga I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Segundo policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, foram apreendidos 163 pinos de cocaína e 47 tiras de maconha.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 93ª DP. A ocorrência está em andamento.