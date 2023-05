Homem é preso com drogas no Cruzeiro, em Pinheiral

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 18:52 horas

Pinheiral – Um homem de 31 anos foi preso com drogas, nesta terça-feira (30), por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ação foi realizada na Rua Adelina Barbosa, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi alcançado e detido. Com ele foi apreendido uma quantidade ainda não contabilizada de drogas.

O suspeito e os entorpecentes foram levados para a 101ª DP, onde a contabilização está sendo realizada.