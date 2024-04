Homem é preso com drogas no Roberto Silveira, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 44 anos foi preso com drogas no final da tarde deste domingo (7), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. Foram apreendidos com o suspeito: 147 pedras de crack, duas trouxinhas de maconha, 33 pinos de cocaína e R$ 210,00.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas. Durante buscas no local, os policiais abordaram o suspeito ao perceberam que ele tentou se desfazer de uma bolsa com entorpecentes quando notou a aproximação da PM. Um segundo homem, que estava com o suspeito no local, foi ouvido sobre o caso e liberado como testemunha pelos agentes na 90ª DP.

Na delegacia, o suspeito foi autuado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.