Barra do Piraí – Um homem de 28 anos foi preso, na tarde deste sábado (23), por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, na Rua dos Ipês, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Durante patrulha em uma área conhecida por ser um ponto de venda de drogas, os agentes realizaram a abordagem de um homem e localizaram uma sacola contendo entorpecentes ao lado do suspeito.

O material apreendido ainda está sendo contabilizado pela polícia. O homem foi levado à 88ª DP, onde permaneceu preso.