Homem é preso com duas armas e munições em Vassouras

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 10:31 horas

Vassouras – Um homem foi detido com duas armas e 16 munições por agentes do 10ª Batalhão de Polícia Militar na noite desta sexta-feira (24). Segundo os policiais, o material seria negociado com criminosos da região.

As armas foram levadas para a 95ª DP, onde o suspeito foi autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso.