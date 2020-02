Homem é preso com espingardas em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 08:15 horas

Fuzis e pistola de Airsoft, além de munições também foram apreendidos

Volta Redonda – Um homem foi preso por policiais do 28º BPM nesta terça-feira, 04, no bairro Niterói, em Volta Redonda, por porte ilegal de armas. Com ele, segundo a PM, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 32, uma pistola Airsoft, dois fuzis Airsoft e munições, foram apreendidos.

De acordo com a PM, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações indicando que um suspeito estaria armado em um veículo, na localidade. Após a informação, os policiais foram ao endereço, e, após perseguição, a PM conseguiu abordar o suspeito, encontrando todo material. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a 93ª DP (Volta Redonda).