Homem é preso com maconha e crack na Vila Brasília, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 16:52 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso com 115 pedras de crack e 43 tiras de maconha, nesta segunda-feira (27), por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar na Rua Travessa Veneza, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Com o suspeito também foram apreendidos um rádio transmissor, uma mochila preta e uma bolsa.

Segunda a Polícia Militar, os policiais foram até o local após receberem informações sobre tráfico de drogas. Os agentes se dividiram e conseguiram encontrar e abordar o suspeito. O homem tentou fugir dos policiais e se desfazer da mochila contendo o material apreendido, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

Os entorpecentes e o suspeito foram levados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.