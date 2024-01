Homem é preso com metralhadora, pistola, revólver e drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta segunda-feira (16), um homem de 25 anos que estava com armamento e drogas. Prisão foi realizada no bairro Roma, em Volta Redonda.

Equipes estavam buscando um foragido da Justiça quando encontraram o suspeito. Durante a abordagem, foi apreendido com ele: um revolver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma metralhadora, munições, um coldre, pinos de cocaína, que seriam comercializados na região, três telefones celulares, duas bases e um rádio transmissor.

O preso e material apreendido, foram levados para 93ª DP (Volta Redonda), sendo encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ