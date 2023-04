Homem é preso com motocicleta irregular em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 15:20 horas

Barra Mansa – Um homem foi detido com uma motocicleta sem placa e com escapamento barulhento, nesta sexta-feira (28), por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na Avenida Mário Ramos, no Centro, em Barra Mansa.

Segundo a PM, durante patrulhamento com bicicletas no local, os agentes perceberam o veículo irregular e conseguiram abordar o motociclista. Os policiais notaram que o número do chassi estava um pouco apagado e pediram apoio para levar a motocicleta apreendida e o suspeito até a 90ª DP, onde ele permaneceu preso.