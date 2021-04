Homem é preso com munições em Três Rios

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 08:00 horas

Grande quantia em dinheiro e uma bucha de maconha também foram apreendidos; suspeito foi autuado na Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)

Três Rios – Um homem, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar nesse domingo (11), no bairro Cidade Nova, em Três Rios, após ser flagrado com 04 munições calibre 28, uma bucha de maconha e R$2.692,00 em espécie após denúncia anônima. A ocorrência foi registrada na 108º DP.

PMs do 10º Batalhão faziam patrulhamento e receberam denúncia de tráfico na Rua Arsoval Macedo. Cientes, os agentes estiveram na localidade e, em dado momento, flagraram o suspeito entregando algo para um homem, de 42 anos. Durante abordagem, uma bucha de maconha foi encontrada com o suposto cliente e R$40,00 em espécie com o suspeito; que autorizou a entrada da PM em sua casa. A PM informou que após buscas no interior do imóvel, todo material foi encontrado.

A dupla foi encaminhada para delegacia de Três Rios, onde o suspeito foi autuado no Art. 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), onde permanece preso, à disposição da Justiça. O outro homem foi autuado no Art 28 da lei 11.343/06 (Posse de Drogas), foi ouvido e liberado.