Homem é preso com pistola após realizar disparos para o alto em Quatis

Quatis – Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (22) com uma pistola calibre 380 na Rua Vereador Marcondes Ferraz, em Quatis. Segundo apurado pela reportagem, o suspeito possui passagens pela polícia por violência doméstica, posse de drogas e uso de drogas.

Durante patrulha no local, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar ouviram disparos de armas de fogo e, logo em seguida, notaram uma motocicleta com dois ocupantes passando próximo à viatura em alta velocidade. Os PMs acompanharam o trajeto do veículo e realizaram a abordagem. Com a aproximação dos policiais, o homem que estava na garupa teria relatado que estava armado e que teria realizado disparos para o alto um pouco antes do encontro com a PM.

Foi encontrado com o suspeito: uma pistola com numeração raspada, um carregador e nove munições.

Os suspeitos foram levados à 100ª DP, onde o garupa permaneceu preso e o motociclista foi ouvido e liberado.