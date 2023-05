Homem é preso com pistola e carregadores em Piraí

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 17:15 horas

Segundo agentes do BPRv, ele vinha de Volta Redonda e estava indo para a cidade de Mendes

Piraí – Um homem foi preso com uma pistola 9mm por agentes do Batalhão Rodoviário (BPRv), neste domingo (7). Ele foi detido na RJ 145, em Rosa Machado, na cidade de Piraí. No veículo do suspeito, havia, além da pistola, dois carregadores municiados.

Segundo os agentes, o homem vinha do bairro Roma, em Volta Redonda, e estava indo para Mendes. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.