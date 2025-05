Homem é preso com pistola e drogas durante festa em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (3), por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, durante uma ação da Polícia Militar no bairro Coqueiros. A ocorrência aconteceu por volta das 2h30, após denúncias de que havia uma festa ligada ao tráfico local, com suspeitos ostentando armas de fogo no evento.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) da 1ª Cia do 28º Batalhão foram até o local indicado por populares e montaram um cerco. Três suspeitos foram detidos. Com um deles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm da marca Taurus, com numeração raspada, três carregadores, 20 munições, um cinto tático, um coldre, um porta-carregador e 24 frascos de loló.

Os outros dois detidos usavam tornozeleira eletrônica e estavam descumprindo medidas judiciais. No entanto, não foram enquadrados em flagrante e foram ouvidos e liberados na delegacia.

O primeiro suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), e permaneceu preso. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).