Homem é preso com pistola e drogas em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam, neste sábado (9), um homem armado com uma pistola no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

Com o suspeito, além da arma, foram apreendidos diversos materiais, incluindo três carregadores, dois rádios transmissores, dinheiro, drogas e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico.

A quantidade exata de munições e drogas ainda está sendo contabilizada pelas autoridades.

Os policiais encaminharam o suspeito junto com os materiais apreendidos para a 90ª DP, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis sobre o caso.