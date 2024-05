Homem é preso com pistola e drogas no Sapinhatuba 1

Segundo apurado pela reportagem, os agentes estavam em patrulhamento no local, quando abordaram o suspeito, que tinha uma pistola calibre 38 na cintura, uma sacola com diversos tipos de drogas e ainda um rádio comunicador. O homem foi preso e levado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Angra dos Reis – Um homem foi preso com arma e drogas, na noite de sexta-feira (10), em Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis. O suspeito estava com uma pistola na cintura e drogas em uma sacola. A prisão foi resultado de uma operação dos agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM).