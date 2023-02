Homem é preso com pistola e granada em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 15:04 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso com uma pistola 9 mm, uma granada, munições e um colete balístico no bairro São Domingos, em Barra Mansa. Ação foi realizada nesta quinta-feira (9) pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28° Batalhão de Polícia Militar durante patrulha na região.

O suspeito foi encaminhado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.