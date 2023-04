Homem é preso com pistola e munições em Resende

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 18:45 horas

Resende – Um homem foi preso por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar com uma pistola, um carregador alongado, um carregador normal, 28 munições calibre 9mm e um invólucro de maconha. Ação aconteceu neste domingo (2), no bairro Novo Surubi, em Resende.

Segundo os agentes, o suspeito foi visto no local após ter fugido de outra viatura. Ele foi abordado e com ele foi encontrado todo o material apreendido.

O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.