Homem é preso com pistola no Fazenda da Barra 3

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 21:34 horas

Resende – Policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar prenderam um suspeito de tráfico na tarde desta quinta-feira (16) no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende. Os agentes observaram um homem portando um rádio de comunicação e, após a revista, foi encontrada com ele uma pistola calibre 9mm carregada com 16 munições. Ele e todo o material foram levados para a 89ª DP.