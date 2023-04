Homem é preso com réplica de pistola durante abordagem - Diário do Vale

Homem é preso com réplica de pistola durante abordagem

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 16:03 horas

Volta Redonda – Um homem de 26 anos foi preso com uma réplica de pistola durante uma abordagem realizada nesta segunda-feira (3), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, em Volta Redonda. Segundo policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, um dos agentes percebeu a réplica na cintura do passageiro ao abordarem um motociclista de aplicativo.

Também foi apreendido um aparelho celular e R$ 50,00 em espécie. Ambos foram levados para a 93ª DP, onde o suspeito foi mantido preso. O motociclista foi ouvido como testemunha e liberado.