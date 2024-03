Homem é preso com revólver após batida de carro em Volta Redonda

Volta Redonda — Um homem de 39 anos foi detido, na madrugada deste domingo (10), com um revólver calibre 38 após bater com o carro e tentar fugir do local do acidente. O suspeito foi encontrado por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a PM, os policiais foram informados por uma motorista que um homem havia batido com o carro na traseira de seu veículo e fugido local, avisando aos agentes que o suspeito estaria armado.

Os PMs conseguiram localizar o veículo e, durante abordagem, apreenderam um revólver calibre 38 com uma munição intacta e outras cinco deflagradas.

O suspeito foi levado à 93ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso.