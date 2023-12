Barra Mansa – Um homem foi preso com um revólver e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas, na manhã desta quinta-feira (14), durante operação da Polícia Militar, em Barra Mansa. O objetivo da ação é prender criminosos, apreender drogas e armas, além de buscar reduzir os índices criminais na região.

A operação está sendo realizada no bairro Siderlândia, com diversos pontos de incursão e interceptação para auxiliar na busca por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas.