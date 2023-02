Homem é preso com revólver e drogas no Morro da Caixa D´Água

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 15:06 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, nesta segunda feira (6), durante patrulha no Morro da Caixa D’água, em Angra dos Reis. Com o suspeito foi apreendido um revólver, seis munições, 1,5 kg de maconha, 13 kits contendo um dichavador de maconha e um rádio transmissor.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 166ªDP.