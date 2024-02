Homem é preso com revólver e tenta subornar policiais em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 28 anos foi preso com um revólver calibre 38 e três munições de mesmo calibre nesta segunda-feira (19), no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. O suspeito ainda teria tentado subornar os policiais ao ser detido com a arma.

Os agentes estavam de patrulha no local quando notaram um Ford Fiesta branco. O motorista desobedeceu à ordem de parada e teve que ser interceptado pelos policiais, que notaram a movimentação do condutor para esconder o revólver sob o banco traseiro do veículo.

Os PMs vasculharam o carro e localizaram tanto o revólver quanto três munições intactas. Quando o material ilícito foi encontrado, o suspeito teria tentado subornar os agentes, dizendo que daria a eles a arma e uma quantia em dinheiro. O homem foi algemado e levado à delegacia.

Durante o registro da ocorrência na 90ª DP, os policiais contataram que o suspeito possuía 18 passagens pela polícia desde o tempo de adolescente, com anotações por homicídio e tráfico de drogas. Ele irá responder por porte ilegal de arma e corrupção passiva.