Homem é preso com revólver em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (1), com um revólver no Centro de Barra do Piraí.

Policiais militares receberam denúncias sobre um suspeito, que estaria passando todos os dias com um revolver em punho debaixo do casaco em frente a uma escola, seguindo em direção ao bairro Santana.

Foi realizado um cerco tático e o suspeito foi preso. Com ele foram apreendidos um revolver 38 Tanke com cinco munições intactas.

O homem foi encaminhado para a 88ª DP, onde permaneceu preso.