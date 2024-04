Homem é preso com revólver em casa ocupada pelo tráfico no Novo Surubi

Resende – Um homem de 25 anos foi preso com um revólver, na manhã desta quarta-feira (24), em uma casa que teria sido ocupada pelo tráfico de drogas no bairro Novo Surubi, em Resende.

Segundo apurado pela reportagem, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o endereço após receberem informações de que o suspeito estaria em uma casa que foi ocupada pelo tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais notaram um homem fugindo da residência por uma área de mata. O interior do imóvel, os PMs encontraram o suspeito com um revólver calibre 38 com a numeração suprimida.

Também foram apreendidos no local: 15 munições calibre 38; um rádio comunicador; uma gândola camuflada, um coturno, um cinto de guarnição e uma quantidade ainda não contabilizada de cocaína.

O homem foi levado junto do material à 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.