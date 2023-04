Homem é preso com veículo furtado em Barra Mansa - Diário do Vale

Homem é preso com veículo furtado em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 12:32 horas

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã de hoje (7), durante a Operação Semana Santa, um homem de 37 anos, que estava conduzindo um veículo furtado, na Rodovia Lúcio Meira, em Barra Mansa.

Os agentes abordaram o veículo no KM 297, quando observaram indícios de adulteração nos itens de identificação do veículo, confirmando se tratar de um clone. O veículo original estava com registro de furto em agosto de 2021 em Pinheiral, tendo como proprietária uma locadora de veículos.

Quando perguntado sobre o carro, o condutor teria alegado ter comprado de uma pessoa do distrito de Amparo, cerca de oito meses atrás.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para a 90ª DP para registro da ocorrência.