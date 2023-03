Homem é preso com veículo roubado na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 12:29 horas

Veículo recuperado está avaliado em R$ 216.542,00; Condutor foi encaminhado para 90ª DP

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na noite deste sábado (18), no Km 293, na Rodovia Presidente Dutra, um veículo Jeep, com placa de Belo Horizonte. O carro seguia com os faróis altos acesos e desobedeceu a ordem de parada dos policias da equipe “Charlie” da 7ª DEL, no Posto da PRF em Floriano, Barra Mansa. O carro foi seguido pela viatura, sendo abordado 2 km a frente. O veículo era conduzido por um indivíduo de 28 anos.

Durante a abordagem, o condutor alegou que o veículo era da empresa que trabalha, porém não explicou o motivo da viagem, o serviço que realizava e nem o nome da empresa. Ainda na abordagem, o motorista informou ter antecedentes criminais por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. O veículo recuperado está avaliado em R$ 216.542,00, segundo tabela FIPE.