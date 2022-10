Homem é preso e trouxinhas de maconha são apreendidas pela polícia na Gamboa do Belém

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 11:21 horas

Angra dos Reis – A partir de uma informação repassada pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) policiais militares do 33º BPM estiveram na terça-feira (25), no bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis, onde apreenderam 35 trouxinhas de maconha e realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas.

De acordo com policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Parque Belém, munidos com as informações do Disque Denúncia, procederam à Rua Jacarandá, onde encontraram um homem em atividade suspeita. Após busca pessoal, os agentes encontraram as trouxinhas de maconha, sendo o material apreendido e encaminhado à 166ª DP, onde o acusado foi autuado no artigo 33 da lei 11.343/06, permanecendo preso.

A Polícia Militar pede a ajuda da população para combater a criminalidade na cidade, denunciando qualquer atividade criminosa em Angra dos Reis exclusivamente ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.