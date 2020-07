Homem é preso em Barra Mansa suspeito de furtar dinheiro de mulher em quarto de motel

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 16:43 horas

Barra Mansa – O que deveria ser uma noite de amor, transformou-se em pesadelo para um casal que ocupava um dos quartos de um motel em Barra Mansa, nesta quarta-feira (8).

Policiais militares foram chamados ao estabelecimento porque um homem, de 35 anos, foi acusado pela companheira de quarto, de furtar R$ 600 que estavam na bolsa dela.

Segundo os PMs, a mulher contou que bebia em um bar, quando apareceu o suspeito, que já era conhecido dela. Ainda de acordo com a versão da vítima, no motel bebeu mais um pouco e chegou a dormir. Ao acordar ela deu falta do dinheiro.

O homem chegou a negar e mostrar a carteira apenas com um cartão de crédito, que ele teria alegado que seria para pagar o estabelecimento.

Porém, os policiais encontraram com o suspeito R$ 300. Levado para a 90ª DP, o delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito o indiciou por furto qualificado pelo abuso da confiança.