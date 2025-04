Homem é preso na Ponte Alta com carro furtado em Volta Redonda

Volta Redonda- Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) flagraram e guardas municipais prenderam, na tarde dessa quinta-feira (17), um homem por receptação de veículo furtado. No carro, um Gol vinho, ainda foram encontrados entorpecentes.

O sistema com leitura de placas veiculares através de câmeras emitiu um alerta de que o Gol possuía registro de furto na delegacia de Volta Redonda (93ª DP), no dia 13 de março deste ano. A partir disso, o Setor de Inteligência da GMVR realizou o monitoramento e repassou as informações aos guardas municipais em patrulhamento nas ruas. Os agentes conseguiram abordar o veículo no Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta.

Durante a abordagem, foram encontrados um frasco de lança-perfume, um cigarro de maconha e um pino de cocaína. O condutor foi preso em flagrante por receptação e posse de drogas. Outros dois ocupantes do veículo foram enquadrados por posse de drogas e liberados. O veículo foi apreendido e levado para a 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a utilização do sistema de monitoramento por câmeras e parabenizou a Guarda Municipal pela ação segura, rápida e eficaz.

“Mais uma ação bem-sucedida no combate ao crime e a qualquer tipo de sensação de impunidade que possa existir. Demonstra também a eficácia do sistema de monitoramento por câmeras do município, que tem sido essencial para combater práticas delituosas, e a integração com a nossa Guarda Municipal. Parabenizo os agentes pela abordagem segura e precisa. A segurança pública de Volta Redonda hoje está cada vez mais moderna, inteligente e eficaz”, valorizou Coronel Henrique.