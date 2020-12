Homem é preso na Serra das Araras ao ser flagrado com veículo clonado

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 08:05 horas

Ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar aconteceu na terça-feira, no km 252, em Piraí

Piraí – Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e policiais militares, na tarde dessa terça-feira, dia 01, resultou na prisão de um homem, de 47 anos, e apreensão de um veículo clonado, no km 252 da Dutra, na Serra das Araras, em Piraí.

O flagrante aconteceu por volta das 12h15, quando a equipe da 7ª DEL PRF recebeu informações de que policiais militares estariam subindo a Serra das Araras, no sentido São Paulo, em busca de uma caminhonete VW/Amarok, de cor preta, com placa de Duque de Caxias, e suspeitos armados com fuzis.

Embora a PRF tenha feito bloqueio da pista, equipe da Polícia Militar, alertou que a caminhonete já havia passado pelo local. O carro clonado, porém, foi localizado pelas equipes da PRF e PM, noa altura do km 252 da Dutra, próximo à entrada de Arrozal.

De acordo com um agente da PRF, o motorista da caminhonete estava sozinho. ”Só havia o condutor, de 47 anos, no carro, que ostentava placas de Nova Alvorada do Sul (MS), e ele apresentou inconsistências e divergências nas respostas. Após inspeção minuciosa, constatamos tratar-se de um clone, sendo a original de mesmas marca, modelo e cor, do município de Duque de Caxias (RJ), com registro de roubo em 24/10/2020, na mesma localidade”, explicou.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí), mas, devido a falta de energia elétrica, o delegado declinou o registro do caso para a 88ª DP (Barra do Piraí).