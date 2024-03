Homem é preso na Serra das Araras com insumo para produção de cocaína

Piraí – Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando uma carga de insumo para produção de cocaína. Ele conduzia um ônibus que vinha da Bolívia. O flagrante aconteceu na Via Dutra (BR-116), na Serra das Araras, no Sul Fluminense, na noite de quinta-feira (21). A prisão foi divulgada neste sábado (23).

Equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) faziam uma blitz para coibir o tráfico de drogas e armas, na altura de Piraí, quando abordaram o ônibus que fazia a linha Puerto Suarez (Bolívia) – Rio de Janeiro. Não havia passageiros no veículo, somente o motorista e um condutor reserva.

Durante a fiscalização, o K9 Bud, especialista no faro de entorpecentes, indicou a presença de ilícitos na bagagem do motorista. O homem disse que levava 5,8 quilos de Erythroxylum Coca, comumente conhecida como “coca”, sendo um insumo para produção de cocaína. Ele confessou que receberia R$ 2 mil pelo transporte até São Paulo, onde entregaria para outra pessoa.

Ao ser questionado sobre o fato de já ter passado pela cidade, o motorista, de nacionalidade boliviana, contou que faria a entrega quando retornasse do Rio de Janeiro. Ele foi detido e o ônibus seguiu viagem com o condutor reserva. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.