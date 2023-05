Homem é preso no Dia das Mães por suspeita de 10 crimes contra sua família em VR

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 13:54 horas

Suspeito tinha três medidas protetivas descumpridas, ele pode pegar 18 anos de cadeia.

Volta Redonda – Um homem, de 48 anos, foi preso neste domingo (14) no bairro São Luiz, em Volta Redonda, após tentar matar o próprio filho com uma faca. A prisão em flagrante foi feita por uma ação com policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM-VR) e da 93ª Delegacia de Polícia (DP) de Volta Redonda, sob a coordenação do delegado Antônio Furtado, que atuou com delegado do plantão de área neste fim de semana.

Suspeito de cometer dez crimes contra a própria família, o homem que estava sob efeito de drogas, tentava atingir o pescoço do filho e acabou o ferindo na mão. O pai decidiu mata-lo, depois de o filho afirmar que o denunciaria pelas ameaças contra a mãe e duas irmãs do rapaz.

De acordo com a polícia, o filho conseguiu fugir e denunciar o crime. A esposa e o filho de um ano do rapaz ficaram em poder do agressor até a chegada da polícia. Quando a policia chegou no local, o suspeito estava armado com um espeto de churrasco, ele resistiu à prisão e precisou ser contido e algemado. O suspeito vivia com o filho, a nora e o neto após a separação.

À polícia, o filho teria dito que o pai estava inconformado com o término do relacionamento com a mãe dele e vinha fazendo ameaças a ex-companheira e duas filhas dela, irmãs do rapaz. Segundo ele, no dia anterior, no sábado (13), o pai havia ido ao trabalho das filhas ameaçá-las, exigindo que ligassem para a ex-companheira.

Contra o homem já constava o descumprimento de três medidas protetivas em favor da ex-companheira e das filhas, o delegado afirmou que o acusado também responderá por uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal e cinco ameaças. Somadas, as penas podem chegar a 18 anos de prisão.

Segundo o delegado, a prisão em flagrante foi necessária para evitar uma tragédia no Dia das Mães. O acusado teria dito a ex-companheira que ela não iria escapar e que, para vê-la sofrer, mataria as filhas primeiro, e que só voltaria para a cadeia por assassinato. O suspeito saiu da prisão há duas semanas, justamente por ameaças anteriores.