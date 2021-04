Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 10:36 horas

Segundo a Polícia Militar, material foi encontrado na cintura de suspeito durante abordagem em Penedo

Itatiaia – Um homem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 29, em Itatiaia, após ser flagrado com um revólver calibre 38, na cintura, durante patrulhamento na Rodovia Dr Rubens Tramujas Mader, em Penedo. A ocorrência foi registrada na 99ª DP.

A Polícia Militar informou que o flagrante foi possível após o homem, acompanhado de um jovem, de 18 anos, apresentar atitude suspeita durante patrulhamento. Durante revista, além da arma, cinco munições do mesmo calibre foram apreendidas com o suspeito.

A dupla foi conduzida para delegacia de Itatiaia para medidas cabíveis. O homem encontrado com todo material foi autuado no Art Art. 16 da Lei 10.826/03, e permanece preso. O jovem, de 18 anos, prestou depoimento e foi liberado.

Outro caso

Outro homem, de 48 anos, foi preso por policiais militares do 37º Batalhão nessa quinta-feira (29), na região, após ser flagrado com um revólver calibre 38 e cinco munições do mesmo calibre. A ação, registrada na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, no Centro de Quatis, foi encaminhada para 100ª DP (Porto Real).

De acordo com a PM, o flagrante foi possível após denúncia sobre a presença de dois homens, em atitude suspeita, dentro de uma camionete VW Amarock, prata, no endereço. A PM informou que após buscas, encontrou todo material embaixo do banco do motorista. Os agentes relataram que o homem assumiu ser o proprietário da arma e que o item possui número de identificação.

O homem foi autuado em flagrante com base no Art. 14 da Lei 10.826/03, (Estatuto do Desarmamento), onde permanece preso, e aguarda pagamento de fiança; arbitrado em 02 salários mínimos.