Homem é preso pela PRF por suspeita de crime ambiental em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 07:22 horas

Suspeito, de 47 anos, foi flagrado com 1.500 kg de sardinha em período de defeso na noite deste domingo (01), no km 261 da Dutra, durante fiscalização relativa à ‘Operação Finados’

Barra Mansa – Um homem, de 47 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite deste domingo (01), no km 261 da Dutra, em Barra Mansa, após ter sido flagrado transportando 1.500 kg de sardinha, proveniente de pesca proibida. Segundo a PRF, o flagrante aconteceu por volta das 18h30 pela equipe da 7ª DEL PRF em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, durante fiscalização relativa à ‘Operação Finados’, na região.

Os agentes informaram que o suspeito conduzia uma van Citroen /Jumper com placas de Arraial do Cabo (RJ) e ao ser abordado, apresentou nota fiscal de produtor constando 1.500 kg de sardinha salgada – em período de defeso de 1° de outubro a 28 de fevereiro – e não apresentou qualquer documentação de declaração de estoque realizado antes do período do defeso, tendo ainda alegado que a pesca havia sido feita final de outubro. A carga, segundo o homem, estava sendo transportada de Cabo Frio (RJ) para São Paulo (SP).

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao condutor por crime ambiental por transportar pescado proveniente de pesca proibida, enquadrado no Artigo 34 da Lei 9.605/98.

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Além do crime ambiental, de acordo com a PRF, também foram constatadas infrações de trânsito, como licenciamento vencido em 2018; alterar característica do veículo, pois se trata de uma van para transporte de passageiros tendo sido retirados os bancos para transportar carga; entre outras infrações. Sendo aplicadas as devidas multas com valor total de R$ 1.411,67. O veículo com a carga foi apreendido pela Polícia Civil. A ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa).