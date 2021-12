Homem é preso por abusar sexualmente de criança de dois anos em Resende

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 15:39 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, na segunda-feira (13/12), um homem suspeito e estupro de vulnerável. Ele foi capturado no bairro Novo Surubi, em Resende, após troca de informações de inteligência.

As investigações demonstraram que o suspeito, que na época dos fatos trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma academia, teria abusado sexualmente de uma criança, de 2 anos, filho de uma frequentadora, no banheiro do estabelecimento.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.